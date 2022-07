Pubblicità

ilGiornale.it

Alla fine è prevalsa la linea dura. I senatori del Movimento 5 Stelle sono usciti dall'Aula del Senato e, come preannunciato ieri dal loro leader, non hanno votato la fiducia al Dl Aiuti. Una ...... se fino a qualche stagione prima, il direttore "non sentiva ancora il suo pubblico",il ..., liberissimi di rovistare in ogni angolo d'Italia. Di questo privilegio ne eravamo ... "Finalmente liberi". Quel brindisi dei 5S alla buvette