Festival della Sostenibilità: polveri sottili al talk “Da venti a trenta” (Di giovedì 14 luglio 2022) La media globale della temperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi La media globale della temperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi. Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC – l’organismo di Nazioni Unite e Organizzazione Meteorologica Mondiale che veglia sul clima – la crescita è stata di 1.1 °C. Se non correremo ai ripari, l’aumento sarà di 1.5 °C attorno al 2030 e 2 °C attorno al 2060. Gli scienziati ritengono che superare 1.5-2 °C innescherà processi a valanga che porteranno il clima a punti di non ritorno. Se n’è parlato durante il talk “Da venti a trenta”, condotto da Gianluca Delle Fontane, Stefano Bernardini e Salvo Cagnazzo, dedicato al punto 13 dell’Agenda 2030 sulla lotta contro il cambiamento climatico, che ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) La media globaletemperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi La media globaletemperatura superficiale è in aumento nel pianeta dalla rivoluzione industriale a oggi. Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC – l’organismo di Nazioni Unite e Organizzazione Meteorologica Mondiale che veglia sul clima – la crescita è stata di 1.1 °C. Se non correremo ai ripari, l’aumento sarà di 1.5 °C attorno al 2030 e 2 °C attorno al 2060. Gli scienziati ritengono che superare 1.5-2 °C innescherà processi a valanga che porteranno il clima a punti di non ritorno. Se n’è parlato durante il“Da”, condotto da Gianluca Delle Fontane, Stefano Bernardini e Salvo Cagnazzo, dedicato al punto 13 dell’Agenda 2030 sulla lotta contro il cambiamento climatico, che ...

