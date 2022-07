Fedez, la sua beneficenza non si ferma, il bellissimo gesto (Di giovedì 14 luglio 2022) beneficenza ancora per i deboli da parte di Fedez il quale consegna un assegno da 400 mila euro all’associazione TOG. Fedez continua ad essere un grande cantante ma anche uno che da sempre ha pensato alla beneficenza. Di opere buone ne ha fatte veramente tante nel corso della sua carriera e della sua vita e chi lo segue sa bene che si è adoperato sempre per i più deboli. In tutti questi anni insieme anche alla moglie Chiara Ferragni ha portato avanti diverse battaglie sociali anche molto importanti. Fedez, ancora beneficenza verso l’associazione TOG Non è stato soltanto spettatore ma soprattutto ha portato avanti nelle idee molto funzionali e molto importanti in ambito sociale, sempre e solo una rivolte ai più bisognosi. Oggi Fedez sembra aver dimostrato una ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 14 luglio 2022)ancora per i deboli da parte diil quale consegna un assegno da 400 mila euro all’associazione TOG.continua ad essere un grande cantante ma anche uno che da sempre ha pensato alla. Di opere buone ne ha fatte veramente tante nel corso della sua carriera e della sua vita e chi lo segue sa bene che si è adoperato sempre per i più deboli. In tutti questi anni insieme anche alla moglie Chiara Ferragni ha portato avanti diverse battaglie sociali anche molto importanti., ancoraverso l’associazione TOG Non è stato soltanto spettatore ma soprattutto ha portato avanti nelle idee molto funzionali e molto importanti in ambito sociale, sempre e solo una rivolte ai più bisognosi. Oggisembra aver dimostrato una ...

