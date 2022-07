Europei femminili 2022 | Italia-Islanda 2022 | Bonansea | “Contro il Belgio servirà ancora più fame”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo il pareggio dell’l’per 1-1 nel secondo match degli, l’MVP del match, Barbaraha parlato ai microfoni di Rai Sport. Eccole sue parole: “Dispiace per aver solo pareggiato, abbiamo avuto tante occasioni tirando fuori tutto quello che avevamo.ilancor di piùe dobbiamo cercare di non regalare niente a nessuno, nella prossima gara dovremo dare tutto”. SportFace.

OptaPaolo : 2' e 35'' - Il gol segnato da Vilhjálmsdóttir (2' e 35'') è quello piú veloce mai subito dall’Italia nella fase fin… - ilpost : L’Italia ha pareggiato 1-1 contro l’Islanda nel fase a gironi degli Europei di calcio femminili - SkySport : ?? La situazione dopo #Italia-#Islanda 1-1 #SkyEuro2022 #SkySport #WEURO2022 ?? - SportRepubblica : Europei di calcio femminili, l'Italia rimonta l'Islanda (1-1) e resta in corsa per i quarti - zazoomblog : Europei femminili 2022 Italia - Islanda 1 - 1: Bergamaschi tiene accese le speranze - #Europei #femminili #Italia… -

Commenta per primo Segnali confortanti arrivano anche dalle scommesse sul piazzamento dell' Italia nel girone D, con le azzurre avanti per la Top 2 (a 2,02) proprio davanti all'Islanda (2,85) e con il ...Commenta per primo La batosta all'esordio ha fatto precipitare la quota per l'Italia campione d'Europa: partite da 20 e salite a 33 dopo i primi risultati degli altri gironi, ora le azzurre sono a 100.Dopo il faticoso pareggio di oggi pomeriggio dell'Italia con l'Islanda, si completa la seconda giornata del girone D: per le francesi qualificazione vicina ...FRANCESCO LOIACONO - Nel Gruppo D degli Europei di Calcio Femminile l’Italia pareggia 1-1 a Manchester con l’Islanda. Nel primo tempo al 2’ l’Islanda passa in vantaggio con Karolina Lea Vilhjamsdottir ...