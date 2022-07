Elodie a Giorgia Meloni: “Possiamo avere idee diverse ma non c’è bisogno di tutto quel livore” (Di giovedì 14 luglio 2022) Intervistata da Peter Gomez a La Confessione, Elodie torna sulla polemica con Giorgia Meloni che fece seguito al discorso della leader di Fratelli d’Italia pronunciato a Marbella durante la convention del partito spagnolo di estrema destra Vox. “Vedo una donna molto arrabbiata. Anche io sono arrabbiata, ma vado in terapia”, disse la cantante in un colloquio con il Corriere della Sera. Oggi commenta: “Non ha cose più importanti da fare, come gestire un Paese, cose più importanti da fare che stare a decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone. Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini nemmeno. Questo è quello che mi disturba di più del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Intervistata da Peter Gomez a La Confessione,torna sulla polemica conche fece seguito al discorso della leader di Fratelli d’Italia pronunciato a Marbella durante la convention del partito spagnolo di estrema destra Vox. “Vedo una donna molto arrabbiata. Anche io sono arrabbiata, ma vado in terapia”, disse la cantante in un colloquio con il Corriere della Sera. Oggi commenta: “Non ha cose più importanti da fare, come gestire un Paese, cose più importanti da fare che stare a decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone. Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini nemmeno. Questo èlo che mi disturba di più del fascismo., vedere la vita in modo diverso, ma non c’èdi ...

