Dybala Napoli, telefonata di Giuntoli all’agente: c’è l’apertura sui diritti d’immagine (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri ci provano per Dybala e sarebbe arrivata anche l’apertura sui diritti d’immagine Dopo l’addio di Koulibaly, il Napoli vuole mettere a segno un colpo che faccia nuovamente sognare la piazza e i tifosi. E in quest’ottica Paulo Dybala sarebbe il nome perfetto. Spalletti avrebbe già avuto una telefonato con la Joya, ma ci sarebbe ora da registrare anche il contatto Giuntoli-Jorge Antun, agente del calciatore. Una chiamata che è servita a tastare le disponibilità dell’argentino e a capire anche che la questione diritti d’immagine non sarebbe un problema. Dybala ha infatti come sponsor Adidas, azienda con cui il Napoli ha già un accordo che regola i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato: gli azzurri ci provano pere sarebbe arrivata anchesuiDopo l’addio di Koulibaly, ilvuole mettere a segno un colpo che faccia nuovamente sognare la piazza e i tifosi. E in quest’ottica Paulosarebbe il nome perfetto. Spalletti avrebbe già avuto una telefonato con la Joya, ma ci sarebbe ora da registrare anche il contatto-Jorge Antun, agente del calciatore. Una chiamata che è servita a tastare le disponibilità dell’argentino e a capire anche che la questionenon sarebbe un problema.ha infatti come sponsor Adidas, azienda con cui ilha già un accordo che regola i ...

