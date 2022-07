Drammatico incidente a Grosseto: uomo colpito da infarto travolge e uccide 3 ciclisti (Di giovedì 14 luglio 2022) Una terribile notizie di cronaca arriva oggi dalla Toscana, dove si è consumato un Drammatico incidente. Precisamente i fatti sono accaduti a Braccagni, periferia nord di Grosseto. L’incidente ha coinvolto un gruppo di ciclisti che è stato travolto da un’auto. Il primo bilancio è Drammatico: ci sono quattro morti, tre ciclisti e il guidatore dell’auto. In strada, al momento dell’incidente, nel gruppo di ciclisti, erano in sei. Due sono salvi ma purtroppo, secondo quanto si apprende, le condizioni di uno preoccupano i medici. Il ciclista è stato trasportato con Pegaso a Firenze, all’ospedale di Careggi. Gli altri sono stati curati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Purtroppo la vicenda è stata particolarmente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Una terribile notizie di cronaca arriva oggi dalla Toscana, dove si è consumato un. Precisamente i fatti sono accaduti a Braccagni, periferia nord di. L’ha coinvolto un gruppo diche è stato travolto da un’auto. Il primo bilancio è: ci sono quattro morti, tree il guidatore dell’auto. In strada, al momento dell’, nel gruppo di, erano in sei. Due sono salvi ma purtroppo, secondo quanto si apprende, le condizioni di uno preoccupano i medici. Il ciclista è stato trasportato con Pegaso a Firenze, all’ospedale di Careggi. Gli altri sono stati curati all’ospedale Misericordia di. Purtroppo la vicenda è stata particolarmente ...

