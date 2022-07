Dodicesima tappa Tour de France 2022: Pidcock trionfa sull’ Alpe de Huez. Vingegaard sempre in giallo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il britannico Thomas Pidcock ha vinto la Dodicesima tappa Tour de France 2022, da Briancon all’Alpe de Hueze di 165,5 km. Il corridore della Ineos è stato bravo a staccari tutti prima dell’inizio dell’ultima salita precedendo Meintjes e Froome. sempre in maglia gialla Vingegaard. Dodicesima tappa Tour de France 2022: L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 luglio 2022) Il britannico Thomasha vinto lade, da Briancon all’dee di 165,5 km. Il corridore della Ineos è stato bravo a staccari tutti prima dell’inizio dell’ultima salita precedendo Meintjes e Froome.in maglia giallade: L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

