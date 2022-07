Di Maio spera nella scissione-bis del M5S e annuncia l’apocalisse | “Senza Draghi | il disastro”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Luigi Didi fare “acquisti”giornata del voto di fiducia sul dl Aiuti, contando sui dissidenti che potrebbero non eseguire l’ordine di Giuseppe Conte di lasciare l’aula, arruolandosi automaticamentepattuglia dei “governisti”. Intanto però il ministro degli Esteri attacca a testa bassa il leader del M5S,riunione dei parlamentari di Insieme per il Futuro, la formazione politica nata dalladel M5S. Una formazione che potrebbe accogliere chi dovesse uscire dal M5S in quella che oggi potrebbe essere una-bis del Movimento. Dicontro Conte e il M5S “Gli sta sfuggendo la situazione di mano, qui si rischia seriamente il voto anticipato. Stanno giocando, ma oggi se perdiamo Mario...

Dice che "i cittadini non capirebbero", Giuseppe Conte. La definisce "una questione di coerenza". Per questo, con ore di ritardo, annuncia davanti all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari quel ...Giuseppe Contedi poter fare anche stavolta lo stesso, nonostante i due voti a palazzo Madama ... che passa con il gruppo del ministro degli Esteri Luigi Di, Insieme per il futuro, "perché ...(Adnkronos) – “I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l’apertura di una crisi per mettere fine al governo Draghi”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell’assemblea congiunta dei grup ..."I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo Draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il ...