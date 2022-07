Crisi di governo, il M5S prova a evitare il burrone: “Votiamo senza la fiducia”, Draghi dice no. Di Maio accusa Conte: “Pianificavano la crisi da mesi” (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita la mediazione di D’Incà. Letta: «La decisione di Conte ci divide, ora ognuno si assuma le sue responsabilità» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 luglio 2022) Fallita la mediazione di D’Incà. Letta: «La decisione dici divide, ora ognuno si assuma le sue responsabilità»

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - lillo_greg : @lorepregliasco Se parlassro di crisi, anche gli idioti che ancora li seguono si aspetterebbero che i ministri gril… - DeLuigi75 : RT @marcocongiu: Non è una crisi di governo. È una “operazione politica speciale”. -