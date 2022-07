Crisi di governo, dalle mine di Renzi ai Papeete: quante grane per Mattarella (Di giovedì 14 luglio 2022) Sergio Mattarella Per approfondire : Video : Renzi: "Nulla giustifica oggi la fermata del governo Draghi" Video : Dl Aiuti, il Senato conferma la fiducia al governo. Il M5s non vota quante ne ha viste,... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) SergioPer approfondire : Video :: "Nulla giustifica oggi la fermata delDraghi" Video : Dl Aiuti, il Senato conferma la fiducia al. Il M5s non votane ha viste,...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - 03932051d93a42f : RT @andreavianel: Il possibile termovalorizzatore di Roma fa cadere il governo italiano nel momento più complicato e drammatico (guerra, pa… - Mascherino2 : Mi fa specie o perlomeno tristezza il discorso di politici , ex politici , giornalisti e persone famose . No la cri… -