Covid oggi Sicilia, 8.178 contagi: bollettino 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 8.178, su 35.437 tamponi processati, i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 14 luglio, in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 1.514 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell'Isola sono a 141.477 (6.386 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 3.291, mentre dei 15 decessi riportati oggi (11.359 dall'inizio dell'emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono mille, mentre si trovano in terapia intensiva 51 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.335 a Palermo, 2.562 a Catania, 1.000 a Messina, 537 a Ragusa, 816 ...

