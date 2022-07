“Così è cominciata”. Totti e Ilary Blasi, il dolore forte: cosa c’è dietro crisi e separazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Se ne può parlare anche all’infinito, e di sicuro le congetture su questa chiacchieratissima faccenda sono soltanto all’inizio, ma la verità probabilmente la conosceranno solamente i diretti interessati. Per quanto la cronaca rosa ci stia provando, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha ancora tanti misteri ed i motivi finora emersi sulla fine del loro amore ventennale non quadrano del tutto. Il settimanale Oggi in queste ore ne ha tirato fuori un altro. È ovvio, una relazione solida e profonda come quella che è esistita fino a poco tempo fa tra Ilary Blasi e Francesco Totti non può certo finire solamente per dei messaggi compromettenti o simili. Di mezzo ci sono i sentimenti di tre figli, Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016), come un impero ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 14 luglio 2022) Se ne può parlare anche all’infinito, e di sicuro le congetture su questa chiacchieratissima faccenda sono soltanto all’inizio, ma la verità probabilmente la conosceranno solamente i diretti interessati. Per quanto la cronaca rosa ci stia provando, latrae Francescoha ancora tanti misteri ed i motivi finora emersi sulla fine del loro amore ventennale non quadrano del tutto. Il settimanale Oggi in queste ore ne ha tirato fuori un altro. È ovvio, una relazione solida e profonda come quella che è esistita fino a poco tempo fa trae Francesconon può certo finire solamente per dei messaggi compromettenti o simili. Di mezzo ci sono i sentimenti di tre figli, Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016), come un impero ...

