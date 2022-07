Cosa accadrà dopo che il M5S non voterà la fiducia al governo Draghi: tutti i possibili scenari (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo strappo ufficiale è arrivato a poche decine di minuti dallo scoccare della mezzanotte: il MoVimento 5 Stelle non parteciperà al voto di fiducia posto dall’esecutivo sul dl Aiuti a Palazzo Madama. L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce di Giuseppe Conte dopo una lunga giornata di incontri e trattative con i suoi parlamentari. E dopo lo stallo pomeridiano, con lo stesso leader pentastellato ha tentato di ricucire lo strappo telefonando direttamente a Mario Draghi per spiegare i suoi intenti, la crisi di governo è piombata dentro e fuori le stanze di Palazzo Chigi. #crisidigoverno: Perché Giuseppe #Conte ha reso noto che il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto sul decreto Aiuti in Senato pic.twitter.com/2YtS669mMr — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 13, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo strappo ufficiale è arrivato a poche decine di minuti dallo scoccare della mezzanotte: il MoVimento 5 Stelle non parteciperà al voto diposto dall’esecutivo sul dl Aiuti a Palazzo Madama. L’annuncio è arrivato direttamente dalla voce di Giuseppe Conteuna lunga giornata di incontri e trattative con i suoi parlamentari. Elo stallo pomeridiano, con lo stesso leader pentastellato ha tentato di ricucire lo strappo telefonando direttamente a Marioper spiegare i suoi intenti, la crisi diè piombata dentro e fuori le stanze di Palazzo Chigi. #crisidi: Perché Giuseppe #Conte ha reso noto che il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto sul decreto Aiuti in Senato pic.twitter.com/2YtS669mMr — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 13, ...

Il Movimento 5 stelle non voterà la fiducia: a un passo la crisi di governo A un passo la crisi di Governo: cosa accadrà adesso Non è possibile stabilire con certezza quali saranno gli scenari futuri di questa crisi di governo , però tra le varie opzioni tre sono quelle più ...