Confagricoltura Toscana: selvicoltura cruciale per il contrasto ai cambiamenti climatici (Di giovedì 14 luglio 2022) “La superficie della Toscana coperta da foreste è aumentata del 20 per cento negli ultimi 70 anni: oltre 70.000 ettari sono ‘nati’ dall’abbandono delle zone agricole nelle aree collinari e montane. La sfida di oggi è utilizzare la ricrescita annuale del legno, senza depauperare il patrimonio boschivo, per migliorare e sviluppare la sua funzione ecologica di stoccaggio e assorbimento della Co2”. A dirlo è stato il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, in occasione del convegno sul futuro delle foreste organizzato a Borgo a Mozzano (Lucca) dall’associazione. Tra i temi toccati la gestione del bosco, l’idea di una risorsa per ambiente e popolazione, l’importanza dei vivai e della pianificazione territoriale. “Solo il 30% della ricrescita annuale del legno – ha spiegato Neri – viene utilizzata e lavorata mantenendo nel tempo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 luglio 2022) “La superficie dellacoperta da foreste è aumentata del 20 per cento negli ultimi 70 anni: oltre 70.000 ettari sono ‘nati’ dall’abbandono delle zone agricole nelle aree collinari e montane. La sfida di oggi è utilizzare la ricrescita annuale del legno, senza depauperare il patrimonio boschivo, per migliorare e sviluppare la sua funzione ecologica di stoccaggio e assorbimento della Co2”. A dirlo è stato il presidente di, Marco Neri, in occasione del convegno sul futuro delle foreste organizzato a Borgo a Mozzano (Lucca) dall’associazione. Tra i temi toccati la gestione del bosco, l’idea di una risorsa per ambiente e popolazione, l’importanza dei vivai e della pianificazione territoriale. “Solo il 30% della ricrescita annuale del legno – ha spiegato Neri – viene utilizzata e lavorata mantenendo nel tempo ...

Pubblicità

GiornaleBarga : Ambiente, il futuro delle foreste in un convegno di Confagricoltura Toscana - NewsToscana : AMBIENTE – Il futuro delle foreste in un convegno di Confagricoltura Toscana --> In programma il 14 luglio al Teatr… - NewsToscana : AMBIENTE – Confagricoltura e Assoverde: “Alberi e verde (pubblico e privato) segneranno la salute, il benessere e i… - Confagricoltura : 'La nuova strategia forestale' in un convegno organizzato da Confagricoltura Toscana giovedì 14 luglio alle 9.30… - marcocarestia : RT @CuoreEconomico: Oltre che alla crisi energetica, la guerra in Ucraina sta portando a una crisi alimentare dovuta al blocco del grano im… -