Cioffi (M5s): «Non abbiamo aperto noi la crisi, votiamo solo contro la fiducia ad un provvedimento» – Il video (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre la giornata sembra inesorabilmente avviata verso la salita al Colle del premier Mario Draghi dopo l’esito del voto di fiducia al Senato, non è chiaro se con dimissioni irrevocabili o con la disponibilità ad una nuova verifica della maggioranza, i senatori del MoVimento cinque stelle autori della rottura, ostentano calma. Andrea Cioffi, ad esempio, fa subito un distinguo: «Noi non abbiamo tolto la fiducia al governo, l’abbiamo tolta ad un provvedimento specifico su cui abbiamo espresso fin dal consiglio dei ministri le nostre divergenze». La crisi di governo dunque, non sarebbe causata dai pentastellati ma da altri che «si agitano». «Draghi venga proponendo il salario minimo e avrà un’amplissima maggioranza, voglio vedere chi potrebbe votare ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre la giornata sembra inesorabilmente avviata verso la salita al Colle del premier Mario Draghi dopo l’esito del voto dial Senato, non è chiaro se con dimissioni irrevocabili o con la disponibilità ad una nuova verifica della maggioranza, i senatori del MoVimento cinque stelle autori della rottura, ostentano calma. Andrea, ad esempio, fa subito un distinguo: «Noi nontolto laal governo, l’tolta ad unspecifico su cuiespresso fin dal consiglio dei ministri le nostre divergenze». Ladi governo dunque, non sarebbe causata dai pentastellati ma da altri che «si agitano». «Draghi venga proponendo il salario minimo e avrà un’amplissima maggioranza, voglio vedere chi potrebbe votare ...

