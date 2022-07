Centaurus | quali sono i sintoni della nuova variante Covid? Il monito degli esperti Uk | “Più aggressiva di Omicron 5”

(Di giovedì 14 luglio 2022) I virologi del Regno Unito hanno segnalato che laribattezzatarisulta essere molto piùe trasmissibilesorella5.? La sottoBA.2.75 è stata ribattezzata “” ed è stata individuata per la prima volta in India nel mese di maggio. Con il trascorrere delle settimane, è stata registrata in numerosi Paesi tra ianche Regno Unito, Germania, Australia, Stati Uniti d’America e Canada.sta destando forti ...

fravopa : Omicron, preoccupa la nuova sottovariante Centaurus. L'allarme dei virologi inglesi , più dettagli : quali varianti nn preoccupano!!! -

LA NOTIZIA

