Caos a San Francisco - Qualche intoppo di troppo per i robotaxi della Cruise (Di giovedì 14 luglio 2022) Dovrà passare più di Qualche anno prima che la guida autonoma (quella di livello 5, che fa completamente a meno dell'uomo) sbarchi sulle nostre strade. Sfatato ormai il mito della tecnologia pronta a fare i conti con la vita reale, quello che sta succedendo ai robotaxi Cruise induce a Qualche ulteriore (pausa di) riflessione. Senza controllore a bordo. All'inizio di quest'anno, la tech company controllata dalla GM ha ottenuto il permesso di far circolare le sue Chevrolet Bolt utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale. Cioè, senza nessun addetto a bordo in grado d'intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. Non solo: i robotaxi Cruise girano dalle 23 alle 5 del giorno successivo per il quadrante nord-ovest di San Francisco con clienti a bordo. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) Dovrà passare più dianno prima che la guida autonoma (quella di livello 5, che fa completamente a meno dell'uomo) sbarchi sulle nostre strade. Sfatato ormai il mitotecnologia pronta a fare i conti con la vita reale, quello che sta succedendo aiinduce aulteriore (pausa di) riflessione. Senza controllore a bordo. All'inizio di quest'anno, la tech company controllata dalla GM ha ottenuto il permesso di far circolare le sue Chevrolet Bolt utilizzando esclusivamente l'intelligenza artificiale. Cioè, senza nessun addetto a bordo in grado d'intervenire nel caso ce ne fosse bisogno. Non solo: igirano dalle 23 alle 5 del giorno successivo per il quadrante nord-ovest di Sancon clienti a bordo. ...

