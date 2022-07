Calciomercato | Kim a rischio | è vicino ad un club europeo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Con l’ormai imminente partenza di Kalidou Koulibaly, il Napoli di mister Spalletti è alla ricerca di un sostituto. Sono tanti i nomi che vengono accostati agli azzurri in questa sessione di. Tra i nomi più caldi al momento c’è quello di Kim, difensore centrale in forza al Fenerbahce. Il difensore centrale coreano, classe ’96, sembra essere l’obiettivo principale del Napoli. Quest’ultimo però deve battere la concorrenza del Rennes che da tempo sta provando a strappare il giocatore ai turchi. La sfida tra i duesi fa però sempre più serrata. A riportarlo è il quotidiano transalpino Le Parisien che su Twitter scrive così circa la situazione Kim-Rennes. Ecco il tweet: “Il Rennes èall’arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae (Fenerbahce). Accordo fra le parti raggiunto stasera. Il giocatore è ora ...

ha una clausola di 20 milioni di euro: il Napoli vorrebbe abbassarla, ma sarà difficile. Il ... Di seguito tutti i calciatori passati dall'Italia squadra per squadra, NEWS E TRATTATIVE ...- 'Ha giocato in campionati differenti dal nostro ma è un giocatore da Napoli, da Champions League'