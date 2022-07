Buon compleanno Patrizia Cruciani | Marisa Allasio | Renato Pozzetto…

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) …Rolando Maran, Samir Handanovic, Potito Starace, Cinzia Romani, Annalisa Spiezie, Veronica Maya, Andrea Bosca, Giuseppe Vives, Riccardo Perego, Achille Coser, Alessandro Boccolini, Lara Ricciatti, Luca Dallavalle, Massimiliano Marsili, Ilaria Sommavilla, Sean Flynn, Federica Brignone, Andrea Seculin, Rossella Fiamingo, Luca Scarsini… Oggi 14 luglio compiono gli anni:, manager;de Fusco, architetto, designer; Guido Citterio, ex pattinatore; Maria Musso, ex atleta; Mirella Ricciardi, fotografa, scrittrice, attrice;, attrice; Massimo Lo Jacono, scrittore, giornalista; Sergio Tardioli, attore; Lucillo Lievore, ex ciclista;Pozzetto, attore, regista, cabarettista; Piero Cotto, cantante, chitarrista;Ellero, politico; ...