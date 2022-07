Beautiful anticipazioni | Shauna pronta a coprire Quinn | basterà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 luglio 2022) Zoe sta cercando in tutti i modi di capire chi è la donna con cui Carter ha trascorso la notte. Anche i Forrester vorrebbero capire che cosa è successo…Prende quindi il via una sorta di indagine, si scoprirà che èla donna del mistero? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani, 15 luglio 2022. Pronti per sche cosa accadrà? Come avrete intuito, Zoe ha iniziato a pensare che potrebbe esseree la madre di Flo, a quanto pare, vuole difendere la sua migliore amica. Si “immolerà” per lei per evitare che si scopra che è stataa passare la notte con Carter? Non ci resta che scoprirlo con leche ci rivelano proprio la trama diper la puntata di domani. Per voi le ultime news da Los ...