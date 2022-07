Basket, la nazionale in ritiro per preparare l’Europeo: ecco i convocati di Pozzecco (Di giovedì 14 luglio 2022) La nazionale italiana di Basket si prepara per l’inizio del ritiro in vista degli Europei. Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha stilato la lista dei convocati per il raduno di Pinzolo, in Val Rendena, in programma dal 3 al 10 agosto. Sono 17 i cestisti a disposizione del nuovo allenatore azzurro che vuole preparare nel migliore dei modi la rassegna europea che scatterà il 1 settembre. Rispetto al primo ritrovo nei Paesi Bassi torneranno alcuni volti noti: Danilo Gallinari, Nicolò Melli – che rientrano in azzurro dopo i Giochi Olimpici della scorsa estate – Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Terminato il training camp in Trentino la nazionale si sposterà a Bologna per sfidare la Francia in un’amichevole il 12 agosto. Quattro giorni dopo l’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Laitaliana disi prepara per l’inizio delin vista degli Europei. Il commissario tecnico Gianmarco Pozzha stilato la lista deiper il raduno di Pinzolo, in Val Rendena, in programma dal 3 al 10 agosto. Sono 17 i cestisti a disposizione del nuovo allenatore azzurro che vuolenel migliore dei modi la rassegna europea che scatterà il 1 settembre. Rispetto al primo ritrovo nei Paesi Bassi torneranno alcuni volti noti: Danilo Gallinari, Nicolò Melli – che rientrano in azzurro dopo i Giochi Olimpici della scorsa estate – Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Terminato il training camp in Trentino lasi sposterà a Bologna per sfidare la Francia in un’amichevole il 12 agosto. Quattro giorni dopo l’incontro ...

