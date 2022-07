(Di giovedì 14 luglio 2022) Kristjan, centrocampista classe 2002 arrivato da poco dall'Empoli all', ha parlato a Dazn nella sua primavista in...

Pubblicità

ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ??Asllani a @DAZN_IT: 'Qual è la miglior qualità di Brozovic? Con la palla tra i piedi è fortissimo. L'ho visto per tutto l… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Asllani: 'Brozovic il modello, posso fare più ruoli. Ho sentito Perisic, ecco cosa mi ha detto Lukaku. #Inter, un sogno' htt… - cmdotcom : #Asllani: 'Brozovic il modello, posso fare più ruoli. Ho sentito Perisic, ecco cosa mi ha detto Lukaku. #Inter, un… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Con la palla al piede Brozovic è fortissimo, ho visto lui tutto quest’anno, l’ho ammirato e posso solo che imparare con… - c4lhanoglus : RT @InterHubOff: ??Asllani a @DAZN_IT: 'Qual è la miglior qualità di Brozovic? Con la palla tra i piedi è fortissimo. L'ho visto per tutto l… -

2 Kristjan, centrocampista classe 2002 arrivato da poco dall'Empoli all' Inter, ha parlato a Dazn nella ... Qual è la miglior qualità di'Con la palla tra i piedi è fortissimo. L'ho ...C'è poi grande curiosità su come Inzaghi inserirà a centrocampo l'altro nuovo acquistoaccanto a un gigante come, vero e proprio faro del gioco dell' Inter ma che soffre le ...L'ex centrocampista dell'Empoli ha raccontato a 'Dazn' le proprie emozioni dopo i primi giorni di ritiro e l'ottimo debutto in amichevole contro il Lugano ...Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 arrivato da poco dall'Empoli all'Inter, ha parlato a Dazn nella sua prima intervista in nerazzurro: "Sono stati giorni bellissimi, sta andando molto bene l ...