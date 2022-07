Asensio Serie A | no al rinnovo | operazione di fine mercato a prezzo di saldo

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 14 luglio 2022) . Lo spagnolo può diventare una grossa occasione aagosto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM LaA può mettere le mani sudel Real Madrid. Stando alle indiscrezioni riportate in Spagna, il giocatore non rinnoverà il contratto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.