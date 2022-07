Anticiclone africano per almeno 10 giorni, caldo e siccità a oltranza (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva un altro attacco nordafricano, l’ennesimo di una stagione rovente iniziata in anticipo il 10 maggio. Questa volta il gran caldo non riguarderà solo l’Italia ma gran parte dell’Europa occidentale dove le temperature saliranno fino a valori incredibili dalla Spagna alla Germania, passando per Francia e Sud Inghilterra. Non sono previste piogge nei prossimi 10 giorni in Europa, se non in Scandinavia e localmente tra Austria e Slovenia per temporali di calore. Il caldo mostrerà punte anomale, potremo registrare temperature fino a 16 gradi oltre la media del periodo tra Francia e Germania. In Italia la mappa meteorologica più estrema mostra lo zero termico a 5200 metri: in questo caso non avremo temperature sottozero in nessuna zona del nostro Paese, ci attendiamo nuovamente massime record fino a 10°C ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva un altro attacco nord, l’ennesimo di una stagione rovente iniziata in anticipo il 10 maggio. Questa volta il grannon riguarderà solo l’Italia ma gran parte dell’Europa occidentale dove le temperature saliranno fino a valori incredibili dalla Spagna alla Germania, passando per Francia e Sud Inghilterra. Non sono previste piogge nei prossimi 10in Europa, se non in Scandinavia e localmente tra Austria e Slovenia per temporali di calore. Ilmostrerà punte anomale, potremo registrare temperature fino a 16 gradi oltre la media del periodo tra Francia e Germania. In Italia la mappa meteorologica più estrema mostra lo zero termico a 5200 metri: in questo caso non avremo temperature sottozero in nessuna zona del nostro Paese, ci attendiamo nuovamente massime record fino a 10°C ...

