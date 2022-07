Alessandra Amoroso, una nuova polemica con i fan per una foto (Di giovedì 14 luglio 2022) nuova polemica per Alessandra Amoroso Quella di ieri è stata una delle giornate più importanti della carriera di Alessandra Amoroso. L’artista salentina infatti per la prima volta ha tenuto un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, diventando la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, a entrare nel tempio sacro della musica. In 2 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 14 luglio 2022)perQuella di ieri è stata una delle giornate più importanti della carriera di. L’artista salentina infatti per la prima volta ha tenuto un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, diventando la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, a entrare nel tempio sacro della musica. In 2 L'articolo proviene da Novella 2000.

IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - officialFandP : RT @TicketOneIT: ?Dopo lo spettacolo emozionante di San Siro @AmorosoOF annuncia il #TuttoAccadeTour nei palazzetti! ??Biglietti in vendita… - chiara1v : RT @paolacol67: La più grande Alessandra Amoroso ???? #TuttoAccadeASanSiro -