Volley, Italia-Cina in tv: data, canale, orario e diretta streaming quarti VNL femminile 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Cina, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci da dieci vittorie su dodici, dovranno vedersela con la forte squadra cinese, che hanno conquistato otto vittorie nella prima fase. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 Italiane di giovedì 14 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida valevole per idi finale dellaNations League (VNL). Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci da dieci vittorie su dodici, dovranno vedersela con la forte squadra cinese, che hanno conquistato otto vittorie nella prima fase. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00ne di giovedì 14 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

