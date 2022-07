Un cappuccino con Sconcerti: Milan e Roma, gli americani preferiscono costruire stadi che acquistare giocatori (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si discute molto sulle cessioni importanti che stanno maturando: Skriniar, De Ligt, Zaniolo, Koulibaly tra i primi. Si discute di cifre, ma... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si discute molto sulle cessioni importanti che stanno maturando: Skriniar, De Ligt, Zaniolo, Koulibaly tra i primi. Si discute di cifre, ma...

Pubblicità

cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Milan e #Roma, gli americani preferiscono costruire stadi che acquistare giocatori - hiboss_hiboss : RT @Arkantos_Ra: @Cambiacasacca Si pero' tu eri a casa in famiglia. Gli Italiani con Draghi non c'hanno mai neanche preso un cornetto col c… - Giovy35033508 : RT @Lu_SoWhat_: Tommaso che fa lo chic con il ginseng in realtà è lì che inzuppa la focaccia genovese nel cappuccino #TailorMade - RRenaeut : RT @Lu_SoWhat_: Tommaso che fa lo chic con il ginseng in realtà è lì che inzuppa la focaccia genovese nel cappuccino #TailorMade - Chiara556 : RT @frav281: Il tatuaggio con il cappuccino?? #TailorMade -