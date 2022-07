Ultime Notizie Roma del 13-07-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale mercoledì 13 luglio Buongiorno da Francesco Vitale draghi apre il MoVimento 5 Stelle sul salario minimo rilancia il patto sociale coi sindacati e annuncia nuovo dei corretto corposo per far fronte alle urgenze sociali ed economiche dell'Italia ma verso il governo deve poter lavorare con gli ultimatum perde il suo senso Stamani il premier incontra il mondo imprenditoriale domani il voto di fiducia in Senato sul decreto aiuti oggi a Istanbul vertice tra Russia e Ucraina e ho uno a livello di delegazioni militari i Corridori marittimi per le esportazioni dei cereali intanto monito di Mosca l'occidente gli Stati Uniti Ei loro alleati barcollano pericolosamente sull'orlo di uno scontro con la Russia che rischia di provocare un'escalation hanno il dipartimento di giustizia americana ha annunciato la ...