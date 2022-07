Ucraina, Stoltemberg: la guerra potrebbe protrarsi ben oltre il 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Per il segretario generale della Nato i conflitti possono durare a lungo e quello in Ucraina sembra sulla stessa direttrice. 'Comunque - aggiunge - basta discussioni e lamentele sull'appoggio a Kiev ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Per il segretario generale della Nato i conflitti possono durare a lungo e quello insembra sulla stessa direttrice. 'Comunque - aggiunge - basta discussioni e lamentele sull'appoggio a Kiev ...

Pubblicità

dublinoIII : RT @laperlaneranera: Al G7 accordi segreti con l’Ucraina: noi non possiamo sapere?? Stoltemberg: reo confesso. 'Prepariamo la guerra dal 201… - mereu_giorgio : RT @laperlaneranera: Al G7 accordi segreti con l’Ucraina: noi non possiamo sapere?? Stoltemberg: reo confesso. 'Prepariamo la guerra dal 201… - Namast70961553 : RT @laperlaneranera: Al G7 accordi segreti con l’Ucraina: noi non possiamo sapere?? Stoltemberg: reo confesso. 'Prepariamo la guerra dal 201… - add966 : RT @laperlaneranera: Al G7 accordi segreti con l’Ucraina: noi non possiamo sapere?? Stoltemberg: reo confesso. 'Prepariamo la guerra dal 201… - laperlaneranera : Al G7 accordi segreti con l’Ucraina: noi non possiamo sapere?? Stoltemberg: reo confesso. 'Prepariamo la guerra dal… -