Ucraina, morta in guerra la prima soldatessa russa. È Anastasia, caporale 35 enne: lascia due figli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anastasia Savitskaya, caporale della città di Volgograd, nella Russia sudoccidentale, è la prima donna soldato russa a rimanere uccisa nella guerra in Ucraina . Lo riferiscono i media locali. Il sito ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022)Savitskaya,della città di Volgograd, nella Russia sudoccidentale, è ladonna soldatoa rimanere uccisa nellain. Lo riferiscono i media locali. Il sito ...

Pubblicità

leggoit : Ucraina, morta in guerra la prima soldatessa russa. È Anastasia, caporale 35 enne: lascia due figli - Newsinunclick : Con la guerra in Ucraina abbiamo scoperto come la prima vittima sia la verità:mi chiedo come stia in salute in temp… - Dadinoshibari : RT @orsettiblue: ????Sulle strade di #SanPietroburgo:Veronika Badina,10 anni,è morta durante il bombardamento di #Donetsk da parte dell'obice… - fabio35979803 : RT @orsettiblue: ????Sulle strade di #SanPietroburgo:Veronika Badina,10 anni,è morta durante il bombardamento di #Donetsk da parte dell'obice… - Stop_SelfInjury : RT @orsettiblue: ????Sulle strade di #SanPietroburgo:Veronika Badina,10 anni,è morta durante il bombardamento di #Donetsk da parte dell'obice… -