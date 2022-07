Tricò contribuì al mito della Hollywood sul Tevere ai tempi della dolce vita Vestì icone come Jackie Kennedy | Lauren Bacall | Audrey Hepburn E le principesse europee

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Un giorno la principessa Letizia Boncompagni Ludovisi chiama, lo stilista romano delle donne più belle ed eleganti dell’epoca. È il 9 marzo 1962 e gli dice: «Domani tieniti pronto. Ti porto una persona». Alle 15 in punto, nell’atelier di via Mancini, al quartiere Flaminio, arrivano tre limousine. Da quella in mezzo scende un marine americano in uniforme. Apre la portiera e dalla Cadillac, seguita da un piccolo corteo, scende, la first lady Usa, la moglie di John Fitzgeraldche verrà ucciso l’anno dopo. «Lei era in visita semi ufficiale, andò da Papa Giovanni XXIII e da Giovanni Gronchi, all’ultimo annopresidenteRepubblica» racconta Andrea Scazzola, inviato di Giovanni Floris a Dimartedì su La7, docente universitario di ...