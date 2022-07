Torreira ad un passo dalla nuova squadra: la notizia inguaia il Napoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’agente di Lucas Torriera ha confermato il suo imminente passaggio al Valencia. Durante un intervista ai microfoni di 100%Deporte, l’agente dell’ex centrocampista della Fiorentina ha confermato l’accordo tra club e giocatore, passando la palla all’Arsenal, detentrice del cartellino. Torreira militò nella Sampdoria dal 2016 al 2018, dopo si mise in mostra come uno dei migliori giovani talenti a centrocampo del mondo. Tanto che i Gunners stessi pagarono circa 40 milioni per averlo in rosa. Mai definitivamente esploso nelle due stagioni a Londra, è stato poi ceduto in prestito all’Atletico Madrid, dove però lo aspettava simile sorte. L’ultima stagione alla Fiorentina ha completamente rinnovato la sua carriera. 35 presenze, 5 gol e un assist, ma soprattutto leader emotivo della squadra e perno del centrocampo capace di riportare i viola in Europa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’agente di Lucas Torriera ha confermato il suo imminente passaggio al Valencia. Durante un intervista ai microfoni di 100%Deporte, l’agente dell’ex centrocampista della Fiorentina ha confermato l’accordo tra club e giocatore, passando la palla all’Arsenal, detentrice del cartellino.militò nella Sampdoria dal 2016 al 2018, dopo si mise in mostra come uno dei migliori giovani talenti a centrocampo del mondo. Tanto che i Gunners stessi pagarono circa 40 milioni per averlo in rosa. Mai definitivamente esploso nelle due stagioni a Londra, è stato poi ceduto in prestito all’Atletico Madrid, dove però lo aspettava simile sorte. L’ultima stagione alla Fiorentina ha completamente rinnovato la sua carriera. 35 presenze, 5 gol e un assist, ma soprattutto leader emotivo dellae perno del centrocampo capace di riportare i viola in Europa ...

