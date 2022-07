Taxi contro il ddl Concorrenza, bombe carta e fumogeni fuori da Chigi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono venuti da tutta Italia a fare barricate contro la liberalizzazione del settore e ora bloccano il centro di Roma. Sono circa un migliaio i tassisti che protestano contro l'articolo 10 del disegno di legge sulla Concorrenza oggi nella Capitale, ne chiedono lo stralcio e non hanno intenzione di sospendere la protesta finché non riceveranno un segnale da parte delle forze politiche. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono venuti da tutta Italia a fare barricatela liberalizzazione del settore e ora bloccano il centro di Roma. Sono circa un migliaio i tassisti che protestanol'articolo 10 del disegno di legge sullaoggi nella Capitale, ne chiedono lo stralcio e non hanno intenzione di sospendere la protesta finché non riceveranno un segnale da parte delle forze politiche.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dura protesta dei tassisti a Roma, Palazzo Chigi blindato. La categoria chiede da giorni lo stralcio dell'art.10 de… - pfmajorino : Ho visto le immagini allucinanti dei cori in piazza contro @stanzaselvaggia colpevole di aver detto la sua opinione… - infoitinterno : Torino, Taxi introvabili: tutti in sciopero contro il Ddl concorrenza - RenzoLaBianca : RT @ilgiornale: Continua la manifestazione in piazza Montecitorio: “Ci incateniamo oggi per essere liberi domani”. Disagi in tutta Italia,… - marialetiziama9 : RT @ilgiornale: Continua la manifestazione in piazza Montecitorio: “Ci incateniamo oggi per essere liberi domani”. Disagi in tutta Italia,… -