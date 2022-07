Scoperto finto ortopedico nel napoletano, in casa e nello studio migliaia di euro in contanti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non aveva alcuna certificazione, ne diploma, ne tanto meno una laurea che accertasse la sua professione. Per questo motivo un uomo di 44 anni residente a Torre Annunziata, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Blitz a Striano, Scoperto finto ortopedico Venerdì scorso gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non aveva alcuna certificazione, ne diploma, ne tanto meno una laurea che accertasse la sua professione. Per questo motivo un uomo di 44 anni residente a Torre Annunziata, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Blitz a Striano,Venerdì scorso gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

