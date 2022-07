“Russia sconfitta con le super armi”. La fornitura Usa fa trionfare l'Ucraina (Di mercoledì 13 luglio 2022) I lanciarazzi mobili Himars forniti all'Ucraina dagli Usa hanno rappresentato un punto di svolta nella guerra contro la Russia. La nuova arma è capace di colpire un bersaglio a più di settanta chilometri con un margine di errore di nove metri e grazie a tale fornitura militare gli ucraini stanno decimando i depositi di munizioni russe sul campo, con le risorse dell'artiglieria che sono diventate l'obiettivo principale. Igor Girkin, ex comandante dei separatisti che combattono con la Russia è certo: "Negli ultimi cinque giorni sono stati colpiti dieci grandi depositi di munizioni per l'artiglieria, numerosi depositi di carburante, dieci posti di comando e altrettante caserme vicino al fronte e nelle retrovie. E anche molte postazioni di artiglieria e di difesa antiaerea. Il risultato? Perdite enormi di soldati e di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) I lanciarazzi mobili Himars forniti all'dagli Usa hanno rappresentato un punto di svolta nella guerra contro la. La nuova arma è capace di colpire un bersaglio a più di settanta chilometri con un margine di errore di nove metri e grazie a talemilitare gli ucraini stanno decimando i depositi di munizioni russe sul campo, con le risorse dell'artiglieria che sono diventate l'obiettivo principale. Igor Girkin, ex comandante dei separatisti che combattono con laè certo: "Negli ultimi cinque giorni sono stati colpiti dieci grandi depositi di munizioni per l'artiglieria, numerosi depositi di carburante, dieci posti di comando e altrettante caserme vicino al fronte e nelle retrovie. E anche molte postazioni di artiglieria e di difesa antiaerea. Il risultato? Perdite enormi di soldati e di ...

