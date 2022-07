Roma-Sunderland 2-0: il tabellino e i marcatori dell’amichevole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Felix Afena-Gyan e Zaniolo decidono la prima amichevole internazionale della Roma. Dopo l’arrivo in Portogallo nel pomeriggio di ieri, i giallorossi sono scesi subito in campo contro il Sunderland, battuto per 2-0. All’Estadio Municipal de Albufeira, Mourinho lancia dal 1’ i nuovi acquisti Svilar e Matic, con Shomurodov in attacco supportato da Carles Perez ed El Shaarawy. Ecco il tabellino e i marcatori del match. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Roma-Sunderland 2-0 (75? Felix Afena Gyan, 80? Zaniolo) LE FORMAZIONI UFFICIALI Roma: Svilar; Ibanez (44? Calafiori), Smalling (46? Tripi), Kumbulla (84? Faticanti); Karsdorp (63? Celik), Matic (46? Bove), Veretout (63? Darboe), Zalewski (76? Mancini); Perez (46? Zaniolo), Shomurodov (46? Volpato), El Shaarawy (46? Afena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Felix Afena-Gyan e Zaniolo decidono la prima amichevole internazionale della. Dopo l’arrivo in Portogallo nel pomeriggio di ieri, i giallorossi sono scesi subito in campo contro il, battuto per 2-0. All’Estadio Municipal de Albufeira, Mourinho lancia dal 1’ i nuovi acquisti Svilar e Matic, con Shomurodov in attacco supportato da Carles Perez ed El Shaarawy. Ecco ile idel match. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS2-0 (75? Felix Afena Gyan, 80? Zaniolo) LE FORMAZIONI UFFICIALI: Svilar; Ibanez (44? Calafiori), Smalling (46? Tripi), Kumbulla (84? Faticanti); Karsdorp (63? Celik), Matic (46? Bove), Veretout (63? Darboe), Zalewski (76? Mancini); Perez (46? Zaniolo), Shomurodov (46? Volpato), El Shaarawy (46? Afena ...

