Rivolta dei medici contro Zingaretti: sistema al collasso, condizioni insostenibili (Di mercoledì 13 luglio 2022) È una sanità laziale da «ricovero», sull'orlo di una crisi di nervi a causa dei montanti «stati di agitazione», proclamati e minacciati da medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari di organici sempre più carenti, ormai a rischio-collasso. A refertarlo sono gli stessi medici («nel Lazio, in 20 anni, sono diminuiti del 12%, quantifica la Cgil): ieri il principale sindacato degli ospedalieri, l'Anaao, ha minacciato «la messa in atto di tutti i provvedimenti, fino alla proclamazione dello stato di agitazione, idonei alla tutela della sicurezza professionale» dei camici bianchi. Perché, «alle molteplici dichiarazioni da parte dell'Assessorato, che affermano il potenziamento della Sanità Pubblica e dei servizi offerti, corrisponde da parte della stessa il blocco assunzionale per i medici - denuncia l'Anaao - Il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) È una sanità laziale da «ricovero», sull'orlo di una crisi di nervi a causa dei montanti «stati di agitazione», proclamati e minacciati da, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari di organici sempre più carenti, ormai a rischio-. A refertarlo sono gli stessi(«nel Lazio, in 20 anni, sono diminuiti del 12%, quantifica la Cgil): ieri il principale sindacato degli ospedalieri, l'Anaao, ha minacciato «la messa in atto di tutti i provvedimenti, fino alla proclamazione dello stato di agitazione, idonei alla tutela della sicurezza professionale» dei camici bianchi. Perché, «alle molteplici dichiarazioni da parte dell'Assessorato, che affermano il potenziamento della Sanità Pubblica e dei servizi offerti, corrisponde da parte della stessa il blocco assunzionale per i- denuncia l'Anaao - Il ...

