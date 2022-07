Regno Unito, ridotti a sei i candidati in lizza per succedere a Boris Johnson. Il più votato Sunak. Giovedì nuove votazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono scesi a sei i candidati a succedere a Boris Johnson come leader del partito conservatore e futuro premier britannico. Hanno superato lo sbarramento di 30 suffragi minimi previsti per questa votazione preliminare: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat e Suella Braverman. Eliminati dalla corsa invece Nadihm Zahawi e Jeremy Hunt. Rishi Sunak, 42enne ex cancelliere dello Scacchiere, si conferma in testa con 88 preferenze, ma alle sue spalle sale anche nel consenso dei colleghi deputati il nome di Penny Mordaunt, con 67 voti, meglio per ora dei 50 di Liz Truss. Fra gli outsider bene un’altra viceministra emergente della leva dei brexiteer, Kemi Badenoch, di origini familiari nigeriane, con 40 voti, seguita dal presidente della commissione Esteri dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono scesi a sei icome leader del partito conservatore e futuro premier britannico. Hanno superato lo sbarramento di 30 suffragi minimi previsti per questa votazione preliminare: Rishi, Penny Mordaunt, Liz Truss, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat e Suella Braverman. Eliminati dalla corsa invece Nadihm Zahawi e Jeremy Hunt. Rishi, 42enne ex cancelliere dello Scacchiere, si conferma in testa con 88 preferenze, ma alle sue spalle sale anche nel consenso dei colleghi deputati il nome di Penny Mordaunt, con 67 voti, meglio per ora dei 50 di Liz Truss. Fra gli outsider bene un’altra viceministra emergente della leva dei brexiteer, Kemi Badenoch, di origini familiari nigeriane, con 40 voti, seguita dal presidente della commissione Esteri dei ...

