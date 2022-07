Quel legame sballato tra partecipazione culturale e contributi pubblici (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel nostro Paese è diffusa la ferma convinzione che la cultura vada tutelata, sostenuta anche finanziariamente, e che la partecipazione culturale rappresenti una delle principali risorse della nostra società civile. La cultura, in altri termini, è percepita come un oggetto socialmente desiderabile. Da tale riconoscimento originano molteplici scelte di natura pubblica e privata: finanziamenti diretti, politiche fiscali, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali. Tutti questi interventi si fondano sull’assunto che il patrimonio culturale debba essere tutelato e tramandato alle future generazioni, e che la fruizione culturale abbia un valore positivo sulla nostra democrazia. Eppure, nonostante tale valore condiviso, i dati legati alla fruizione culturale nel nostro Paese non riflettono un così forte ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel nostro Paese è diffusa la ferma convinzione che la cultura vada tutelata, sostenuta anche finanziariamente, e che larappresenti una delle principali risorse della nostra società civile. La cultura, in altri termini, è percepita come un oggetto socialmente desiderabile. Da tale riconoscimento originano molteplici scelte di natura pubblica e privata: finanziamenti diretti, politiche fiscali, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali. Tutti questi interventi si fondano sull’assunto che il patrimoniodebba essere tutelato e tramandato alle future generazioni, e che la fruizioneabbia un valore positivo sulla nostra democrazia. Eppure, nonostante tale valore condiviso, i dati legati alla fruizionenel nostro Paese non riflettono un così forte ...

