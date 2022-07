“Quarta dose? Un sospetto viene…”. Il tweet di Bassetti sulle dosi in scadenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) La politica di allarmismo e spargipanico sulla pandemia continua a progredire incessantemente. Dopo i titoloni dei giornali mainstream, circa l’aumento dei contagi e della positività di questi ultimi giorni, ecco che arriva l’intervento a gamba tesa anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: gli Stati nazionali devono ripristinare le restrizioni. Proprio Così. In un mondo in cui tutti i Paesi, fatta ad eccezione della Cina e dell’Italia, dove in alcuni luoghi chiusi è ancora obbligatorio l’uso della mascherina, il resto del globo ha ricominciato a vivere, a tornare a quella che era la quotidianità prima di quel tragico febbraio 2020. Il fallimento della Quarta dose Nel totale cataclisma mediatico, che i chiusuristi e le viro-star stanno creando, una voce fuori del coro rimane quella dell’infettivologo Matteo Bassetti. Il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) La politica di allarmismo e spargipanico sulla pandemia continua a progredire incessantemente. Dopo i titoloni dei giornali mainstream, circa l’aumento dei contagi e della positività di questi ultimi giorni, ecco che arriva l’intervento a gamba tesa anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: gli Stati nazionali devono ripristinare le restrizioni. Proprio Così. In un mondo in cui tutti i Paesi, fatta ad eccezione della Cina e dell’Italia, dove in alcuni luoghi chiusi è ancora obbligatorio l’uso della mascherina, il resto del globo ha ricominciato a vivere, a tornare a quella che era la quotidianità prima di quel tragico febbraio 2020. Il fallimento dellaNel totale cataclisma mediatico, che i chiusuristi e le viro-star stanno creando, una voce fuori del coro rimane quella dell’infettivologo Matteo. Il ...

