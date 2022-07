Problemi per TikTok Italia, il Garante si mette di traverso (Di mercoledì 13 luglio 2022) TikTok sta subendo quella che potrebbe essere una vera e propria punizione dettata dal Garante della privacy. Che cosa vuol dire, e soprattutto che sta succedendo? L’applicazione è diventata, ormai, fra le più usate al mondo, ragione per cui dovrà riguardarsi a dovere – Computermagazine.itIl Garante per la privacy ha segnalato alla piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso. A tal proposito, a partire dal 13 luglio le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da spot “configurati”, basati cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok. Inoltre, il social aveva modificato la sua privacy policy prevedendo, come base ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)sta subendo quella che potrebbe essere una vera e propria punizione dettata daldella privacy. Che cosa vuol dire, e soprattutto che sta succedendo? L’applicazione è diventata, ormai, fra le più usate al mondo, ragione per cui dovrà riguardarsi a dovere – Computermagazine.itIlper la privacy ha segnalato alla piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso. A tal proposito, a partire dal 13 luglio le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da spot “configurati”, basati cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su. Inoltre, il social aveva modificato la sua privacy policy prevedendo, come base ...

