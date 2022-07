Prima Assicurazioni, qual è la canzone della pubblicità? E di chi è la voce narrante? (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ una delle pubblicità che è possibile vedere più spesso in televisione. E colpisce perché, a fronte di un ritmo narrativo da action movie (se non horror), si conclude con una canzone che spezza del tutto l’eventuale tensione volutamente creatasi. E’ la pubblicità del 2022 di Prima Assicurazioni (in realtà, seguono lo stesso concept diverse pubblicità, che potete trovare anche su YouTube) di cui vi proponiamo di seguito la versione per l’assicurazione sulla casa. Siamo certi che in molti si chiedono (specialmente tra i più giovani, ammesso che i più giovani vedano la TV) qual è la canzone della pubblicità di Prima Assicurazioni. Si tratta di un grande classico, che ha la fortuna (per ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ una delleche è possibile vedere più spesso in televisione. E colpisce perché, a fronte di un ritmo narrativo da action movie (se non horror), si conclude con unache spezza del tutto l’eventuale tensione volutamente creatasi. E’ ladel 2022 di(in realtà, seguono lo stesso concept diverse, che potete trovare anche su YouTube) di cui vi proponiamo di seguito la versione per l’assicurazione sulla casa. Siamo certi che in molti si chiedono (specialmente tra i più giovani, ammesso che i più giovani vedano la TV)è ladi. Si tratta di un grande classico, che ha la fortuna (per ...

