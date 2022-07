Piano Salva Salari, sì al taglio del cuneo fiscale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo hanno già definito intervento Salva Salari. E prevede, come misura principale, il taglio del cuneo fiscale. Tradotto in termini più semplici significa mettere più soldi nelle buste paga dei dipendenti. Le anticipazioni arrivano dal presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi. Il 12 luglio, in conferenza stampa, parla sia di cuneo fiscale che di contratti collettivi e Salario minimo. Ma come si procederà? Entro la fine di luglio il Governo mette in campo un nuovo decreto anti inflazione, con misure aggiuntive per le famiglie. Sempre nello stesso documento si pensa di inserire ulteriori interventi contro il caro energia, soprattutto a beneficio delle aziende. Il taglio del cuneo fiscale e il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo hanno già definito intervento. E prevede, come misura principale, ildel. Tradotto in termini più semplici significa mettere più soldi nelle buste paga dei dipendenti. Le anticipazioni arrivano dal presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi. Il 12 luglio, in conferenza stampa, parla sia diche di contratti collettivi eo minimo. Ma come si procederà? Entro la fine di luglio il Governo mette in campo un nuovo decreto anti inflazione, con misure aggiuntive per le famiglie. Sempre nello stesso documento si pensa di inserire ulteriori interventi contro il caro energia, soprattutto a beneficio delle aziende. Ildele il ...

Pubblicità

newsfinanza : Incontro Draghi-sindacati: cuneo fiscale, salario minimo e rinnovo, il piano salva-stipendi - Frederi43632613 : Governo, contratti collettivi e taglio del cuneo fiscale: il piano salva-salari in due step - salvodal52 : RT @sole24ore: ?? #Governo, #contratti collettivi e taglio del #cuneofiscale: il piano salva-salari in due step: - sole24ore : ?? #Governo, #contratti collettivi e taglio del #cuneofiscale: il piano salva-salari in due step:… - 18_zuliani : Governo, contratti collettivi e taglio del cuneo fiscale: il piano salva-salari in due step -