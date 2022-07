“Non è detto sia migliore”. I dubbi della Viola sul vaccino aggiornato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Intervenendo nella puntata di martedì scorso di In Onda, condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo, la virostar Antonella Viola ha seguito l’onda lunga del terrore estivo, esortando i più riottosi a farsi inoculare la quarta dose, o secondo booster come la stessa lo ha definito, senza aspettare l’arrivo di un vaccino aggiornato. Queste le sue stupefacenti parole: “C’è stata quasi una eccessiva aspettativa sul nuovo vaccino e che ha causato un grave ritardo, perché anche le persone che hanno più di ottant’anni non sono andate a vaccinarsi. Perché? Perché si è parlato molto nei giornali, in televisione di questo nuovo vaccino specifico che arriverà a settembre e ottobre anti-Omicron. In realtà non è detto che questo vaccino sia migliore di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Intervenendo nella puntata di martedì scorso di In Onda, condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo, la virostar Antonellaha seguito l’onda lunga del terrore estivo, esortando i più riottosi a farsi inoculare la quarta dose, o secondo booster come la stessa lo ha definito, senza aspettare l’arrivo di un. Queste le sue stupefacenti parole: “C’è stata quasi una eccessiva aspettativa sul nuovoe che ha causato un grave ritardo, perché anche le persone che hanno più di ottant’anni non sono andate a vaccinarsi. Perché? Perché si è parlato molto nei giornali, in televisione di questo nuovospecifico che arriverà a settembre e ottobre anti-Omicron. In realtà non èche questosiadi ...

