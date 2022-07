Moto gp | Honda in crisi | Puig | ' Dobbiamo cambiare modo di pensare' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

Pubblicità

in crisi nel 2022 Bologna, 13 luglio 2022 - E' crisiin questo 2022 digp . Basta leggere le classifiche per avere un quadro chiaro della difficile situazione del marchio giapponese, fermo a 85 punti nel mondiale costruttori e con ancora Marc ...... discutendo di questa possibilità, Koji Watanabe (presidente della divisione sportiva) non ha ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto esu ... Sembrerà strano, ma c'è una Honda dedicata alla mitica Moto Guzzi 8 cilindri Il responsabile Honda Repsol ammette le difficoltà nel 2022, per il prossimo anno prevista una rivoluzione come piloti e un differente modo di pensare ...Le parole di Casey ("In Ducati si focalizzano troppo sulla moto e su cosa gli ingegneri vogliono vedere sul mezzo e non su cosa il pilota vuole") riaprono il dibattito ...