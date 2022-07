Monza, UFFICIALE: un portiere dal Pescara (Di mercoledì 13 luglio 2022) Colpo tra i pali per il Monza, dal Pescara arriva il portiere classe 2002 Alessandro Sorrentino. Il comunicato: Dal Pescara arriva Alessandro So... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Colpo tra i pali per il, dalarriva ilclasse 2002 Alessandro Sorrentino. Il comunicato: Dalarriva Alessandro So...

Pubblicità

sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: un portiere dal Pescara: Colpo tra i pali per il Monza, dal Pescara arriva il portiere classe 200… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pescara, dal Monza arrivano Sommariva e Lombardi - dbigmark : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Il #Monza ingaggia il giovane portiere Alessandro #Sorrentino (classe 2002) dal #Pescara per €0,5M. Tutto… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Alessandro #Sorrentino è un nuovo giocatore del #Monza Contratto quinquennale ?? #Calciomercato #StayTuned - herbertharriola : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Il #Monza ingaggia il giovane portiere Alessandro #Sorrentino (classe 2002) dal #Pescara per €0,5M. Tutto… -