Minacce di morte | atti persecutori e di autolesionismo | arrestato stalker 39enne già ai domiciliari

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Un episodio terribile e purtroppo non l’unico quello che si è verificato nell’ottobre dello scorso anno quando un uomo, fuori l’uscita della scuola della figlia della vittima, ha iniziato ad inveire violentemente contro l’ex compagna minacciandola di. Un fatto di per sé inaccettabile ma ancor più grave se si considera che l’uomo era già agli arrestied aveva alle spalle innumerevoli episodi del genere. Ma ora i suoi giochi sono finiti. Infieri pomeriggio, all’ennesimo sgarro, gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del Commissariato Distaccato di “Tivoli-Guidonia” — coordinati dal “Gruppo uno” della Procura tiburtina — hanno eseguito un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura nei confronti ...

