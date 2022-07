**M5S: confronto Draghi-Conte su 9 richieste in lettera, si cerca spiraglio** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la telefonata tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi -al termine del Consiglio nazionale pentastellato- sarebbe stato nel merito delle richieste avanzate al presidente del Consiglio dal leader dei 5Stelle, nella lettera consegnata la settimana scorsa e incentrata su 9 punti. Punti che, come sostenuto dall'ex numero uno della Bce in conferenza stampa, coinciderebbero in larga parte con l'agenda di governo: un esempio su tutti -che Draghi avrebbe richiamato nel corso della telefonata- il provvedimento di supporto a lavoratori e imprese annunciato ieri dal governo nell'incontro con le parti sociali. Dal confronto tra i due, nato da un'iniziativa di Conte, il tentativo di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la telefonata tra il leader del M5S Giuseppee il premier Mario-al termine del Consiglio nazionale pentastellato- sarebbe stato nel merito delleavanzate al presidente del Consiglio dal leader dei 5Stelle, nellaconsegnata la settimana scorsa e incentrata su 9 punti. Punti che, come sostenuto dall'ex numero uno della Bce in conferenza stampa, coinciderebbero in larga parte con l'agenda di governo: un esempio su tutti -cheavrebbe richiamato nel corso della telefonata- il provvedimento di supporto a lavoratori e imprese annunciato ieri dal governo nell'incontro con le parti sociali. Daltra i due, nato da un'iniziativa di, il tentativo di ...

