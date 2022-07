L’estate libera capezzoli e corpo di Chiara Ferragni in cinque scatti (Di mercoledì 13 luglio 2022) My body, my choice. Una frase che sentiamo (giustamente) ormai sempre più spesso, e che per Chiara Ferragni sembra essere diventato un vero e proprio motto. L’influencer, da sempre vittima degli haters che la sommergono di insulti e commenti sessisti ad ogni post su Instagram, continua a portare avanti la sua battaglia per abbattere i tabù e dimostrare come ogni donna (sì, anche le madri) sia libera di mostrare il proprio corpo senza sentirsi in colpa, fuori luogo o sbagliata. Il mio corpo, la mia scelta, appunto. Vi raccomandiamo... I pantaloni super trasgressivi di Chiara Ferragni con solo le tasche a coprire il lato B Ospite in queste settimane dei front row delle passerelle della Paris ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 luglio 2022) My body, my choice. Una frase che sentiamo (giustamente) ormai sempre più spesso, e che persembra essere diventato un vero e proprio motto. L’influencer, da sempre vittima degli haters che la sommergono di insulti e commenti sessisti ad ogni post su Instagram, continua a portare avanti la sua battaglia per abbattere i tabù e dimostrare come ogni donna (sì, anche le madri) siadi mostrare il propriosenza sentirsi in colpa, fuori luogo o sbagliata. Il mio, la mia scelta, appunto. Vi raccomandiamo... I pantaloni super trasgressivi dicon solo le tasche a coprire il lato B Ospite in queste settimane dei front row delle passerelle della Paris ...

Pubblicità

RamazzottiEros : AMA in ogni forma libera ?? Godetevi l’estate, ci vediamo prestissimo ?????????? #Ama #BattitoInfinito… - kagehinass_ : @YUKIMENDOBOKE pongo un limite tra salute mentale e successo accademico, sarebbe bello prendere tutti 30 e lode ma… - GianLuc64931654 : @velo_di_maia Beh anche il 'libera tutti che l'estate è bella e bisogna far girare la lira' ci ha messo del suo - Maurizi61488550 : RT @RamazzottiEros: AMA in ogni forma libera ?? Godetevi l’estate, ci vediamo prestissimo ?????????? #Ama #BattitoInfinito #BattitoInfinitoWor… - AddoMik : @simonesacq Mia figlia, 100 e lode alla maturità, si è arenata alla seconda sessione, le abbiamo detto di prenders… -